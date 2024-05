Reprodução Deolane Bezerra diz ter encontrado 'trabalho' na porta da mansão

A influenciadora Deolane Bezerra recebeu uma notícia inusitada nesta terça-feira (30). Curtindo uma temporada na praia, a advogada obteve acesso ao vídeo que mostra a porta da mansão com elementos de rituais religiosos. Ela alegou ter sido alvo de 'trabalhinho', que foi deixado em frente a residência localizada em um condomínio de luxo na Grande São Paulo.

Através do Instagram, Deolane Bezerra publicou a gravação e respondeu a atitude suspeita. "Sou filha do altíssimo", declarou. Nas imagens, é possível observar elementos na cor vermelho e branco espalhados pela calçada.

"Vou ali na praia, não vou pular 7 ondas, vou pular 700. Comer um camarão, um peixe, tomar água de coco, um milho-cozido e um algodão-doce. É muita oração, fizeram um trabalhinho e jogaram lá na porta de casa", disse Deolane.

A influenciadora fez questão de dizer não acreditar no que seria mau agouro. "Só para avisar, coisa ruim aqui não pega. Se for coisa boa, amém. Jesus confirma, e Deus aprova", continuou ela.

"Como o inimigo não vai ficar furioso? Eu com essa vidinha safada, em plena terça-feira na praia. Não pega em mim essas coisas aí. É igual chifre, só pega em quem acredita. Está gastando dinheiro à toa, flor está caro e vela também", debochou a advogada.

Quem explica esse ‘ trabalho ‘ que fizeram pra Deolane na casa dela? Mano? Isso é sujeira ! Eu hein… pic.twitter.com/6CdW7TQL9N — homem 2.0 (@joaobubiz) April 30, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp