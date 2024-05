Reprodução Nem Xuxa e nem Galisteu: quem foi a verdadeira esposa de Senna

Ayrton Senna conquistou fãs pelo mundo todo pelo talento nas pistas de Fórmula 1 e também conquistou o coração de muitas mulheres. Além dos relacionamentos conhecidos e polêmicos com Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu, o piloto se envolveu com outras pessoas.

Os namoros midiáticos estão na boca do povo até mesmo após a sua morte, há 30 anos, mas poucos se lembram de que Senna teve outros romances. Relembre!





Antes mesmo de se envolver com as apresentadoras, Ayrton foi casado com Lílian de Vasconcellos Souza, seu primeiro relacionamento público. Eles se casaram em 1981 e chegaram a morar em Londres, mas durou apenas oito meses.

Em 1984, Senna assumiu um relacionamento polêmico com Adriane Yamin, que tinha 15 anos na época. Os dois ficaram juntos até 1988, apesar das críticas por ela ser menor de idade.

Após viver affairs com Patrícia Machado, Vanusa Spindler e Marcella Praddo, o piloto tornou público o namoro com Xuxa Meneghel. De 1988 a 1990, os dois estiveram juntos, mas devido à agenda apertada com gravações e corridas, o relacionamento chegou ao fim.

No mesmo ano do término com Xuxa, Senna se envolveu com a modelo norte-americana Carol Ann Alt e criou outra polêmica, já que ela era casada, mas vivia um casamento de idas e vindas.

O namoro oficial mesmo veio com Cristine Ferracci, mas durou apenas um ano, de janeiro de 1990 a dezembro de 1991.

Foi, então, que, em 1993, ele conheceu a modelo Adriane Galisteu. O relacionamento durou 13 meses até a morte do piloto, em maio de 1994. Hoje em dia, a apresentadora segue prestando homenagens ao ex-namorado nas redes sociais.

