Reprodução Viih Tube compartilha reação de Eliezer ao saber de sua segunda gravidez

Viih Tube usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (30) para compartilhar o momento em que contou sobre sua gravidez para o marido, Eliezer. A influenciadora mostrou como deixou tudo preparado para capturar a reação por diferentes ângulos, mas nem tudo saiu como planejado.

No vídeo, a Viih Tube aparece dizendo que já havia desistido de dar a novidade para Eliezer naquela noite, mas a reação da filha, Lua, de um ano, a fez mudar de ideia. “Gente, eu já tinha desistido de contar para ele hoje, mas parece que a Lua sentiu Ela não quer dormir, já passou da hora dela".

A influenciadora posiciona dois celulares para registrar o momento em que Eliezer recebesse a notícia, porém, o ex-BBB demora a chegar. “Comecei a ficar impaciente porque ele não chegava do trabalho”, escreveu a influenciadora no vídeo.

Ela continua: “Já estamos as duas completamente irritadas, até em uma hora dessas ele consegue se atrasar”. Então, por volta das 22h, o pai de Lua finalmente chega em casa, sendo recepcionado pelos cachorros.

“Eu jurava que ia ser um momento todo perfeitinho quando eu fosse contar para ele. Corta para: Lua chorando, câmera desfocada, ele fazendo a gente esperar horas para chegar HAHAHAHAH, que caos!”, confessou ela na legenda.

Quando Eliezer pega a filha no colo, Viih Tube pede para ele olhe na blusa da menina, e então, ele se emociona ao perceber que seria pai pela segunda vez. Ao ver o choro do pai, Lua começa a chorar junto, o que emocionou os seguidores.

“A Lua Chorou, o Eli chorou, eu chorei, você chorou, todo mundo chorando junto”, escreveu uma seguidora. “A Lua chorando sabendo que vai ter que dividir a herança”, brincou outra.

“Ela brava porque o cara tá atrasado para um evento que ele sequer sabia que iria participar”, reagiu outra.

“Viih Tube mentiu haha, no desfile das campeãs ela estava grávida, aí passou mal e disse que não era gravidez, sendo que fui fazer as contas aqui e 12 semanas da antes do Carnaval”, concluiu uma fã.