Reprodução Mel Maia infringe lei de trânsito ao dirigir de forma inusitada; veja

A atriz Mel Maia foi flagrada pelo namorado dirigindo de forma irregular, contrariando as leis de trânsito brasileiras. Nesta terça-feira (30), o português João Maria registrou a artista segurando o volante com um dos pés.

Curtindo temporada no Rio de Janeiro, o surfista João Maria e Mel Maia aproveitaram o dia ensolarado para passear na praia. Entretanto, no caminho, o rapaz publicou uma foto da atriz infringindo as regras de trânsito.

Na foto em questão, Mel Maia aparece com os dois braços cruzados na altura no peito, enquanto a perna esquerda está erguida, com apenas o pé esquerdo tocando o volante.

João Maria ainda destacou que a foto foi registrada durante a parada no semáforo. Apesar disso, a atitude de Mel Maia contraria as ordens de trânsito.

Mel Maia infringe o artigo 169 do CTB

Segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o fiscal público poderá "autuar o condutor que dirige sem nenhuma das mãos ao volante ou guidão, para veículos com mais de duas rodas".

O amparo legal é atrelado ao artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que diz que é proibido "Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança". A infração é considerada leve e penalizada com multa.

Vale destacar que, no caso de Mel Maia, o carro está em imobilização temporária devido ao semáforo, no entanto, o veículo continua em trânsito.

