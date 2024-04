Reprodução/Instagram Maíra Cardi exibe antes e depois do marido: 'Comprei na planta'; veja fotos

Maíra Cardi pegou os seguidores de surpresa ao mostrar o antes e depois do marido, Thiago Nigro. A influenciadora compartilhou um vídeo com as fotos do coach financeiro e impressionou.

A mudança na aparência gerou comentários do próprio marido e dos internautas. "Um antes e depois para chamar de seu! Mas esse é o meu", escreveu ela na legenda.

Já na gravação, a coach de emagrecimento brincou com a diferença. "Quando eu comprei meu marido na planta, ele era assim. E hoje ele está assim".

Os internautas não deixaram de comentar o antes e depois de Nigro. "Pode falar o que quiser, mas não dá pra negar que ele foi de 0 a 100", disse uma; "Finalizou a decoração", brincou outro; "Meu Deus que transformação", disparou um terceiro.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp