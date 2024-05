Reprodução Ex-paquita e Record são acusados de racismo em 'A Grande Conquista 2'

A influenciadora Thay Sampaio está acusando de racismo a ex-Paquita Cátia Paganote e a Record TV de esconder o caso que teria acontecido em "A Grande Conquista 2". A jovem negra aponta que Paganote teria utilizado uma expressão racista para referir-se ao cabelo crespo dela.

"Essas falas racistas me atingiram diretamente dentro do programa […] Ela começou a perguntar como eu fazia para lavar o meu cabelo, para fazer a higiene dele, isso já me deixou desconfortável. Mas o ápice foi ela dizer que meu cabelo parecia um ninho de passarinho, isso mesmo, ela associou o meu cabelo a um ninho de passarinho. No mesmo momento eu fiquei horrorizada, achei um absurdo e a corrigi", contou Thay ao Portal Leo Dias.

A influenciadora também relatou que após a fala racista de Paganote, ela tentou conversar com a ex-paquita, porém a situação teria se transformado em uma grande confusão. Segundo Thay, Cátia ficou na defensiva e até apontou que o melhor amigo é negro.

A influenciadora ficou aguardando ser chamada pela produção de "A Grande Conquista 2", algo que se enquadraria no protocolo, mas ficou decepcionada após o caso ser ignorado. "Desconfiei de que não tinha ido ao ar porque não me chamaram para depoimento […] Fiquei horrorizada", apontou.

Caso vai à Justiça

Eliminada recentemente do reality, Thay afirmou que levará o caso para a Justiça após confirmar que a situação não foi repassada para o público.

"Isso não foi para a opinião pública, me senti, sim, injustiçada. Eu acho bizarro, eu sempre me posiciono, decidi não ser a pessoa que compactua ou que silencia, então, sempre que vejo caso de injustiça, de racismo, de homofobia, eu falo mesmo, falo por milhões de pessoas que passam por isso todos os dias. Estou pronta para tomar as medidas necessárias e cabíveis", garantiu.

