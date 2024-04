Reprodução/Instagram Schynaider Moura namorou filho de Faustão por dois anos

Quase seis meses após o fim do namoro com João Silva, filho de Faustão, Schynaider Moura parece ter feito a fila andar. No fim de semana, a modelo de 35 anos foi vista aos beijos com o empresário Bruno Garfinkel, de 46, durante uma corrida de carros em São Paulo.

À colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a loira admitiu que está conhecendo melhor o bilionário e que prefere manter a vida amorosa longe dos holofotes. "Minha última relação acabou sendo muito exposta, e eu realmente estou num momento de focar no trabalho e cuidar bem das minhas filhas. Estamos nos conhecendo e tem sido bem bacana, por hora é isso".

Quem é o bilionário Bruno Garfinkel

Bruno Garfinkel é presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro, responsabilidade que assumiu ao lado da irmã, Ana Luiza, após Jayme Garfinkel, seu pai, deixar o cargo. Ele é neto de Abrahão Garfinkel, que assumiu o controle acionário da companhia em 1972.

Hoje, o grupo é formado por 27 empresas e, em 2023, registrou um lucro líquido recorde, de R$ 2,26 bilhões. Já a fortuna da família Garfinkel é estimada em US$ 1,9 bilhão (mais de R$ 9,8 milhões, na cotação atual), segundo a revista Forbes.

Bruno é formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie desde 2001 e fez pós-graduação em Harvard e MBA na Universidade de Boston, ambas nos Estados Unidos. Em 2004, foi contratado como trainee na Azul Seguros, controlada pela Porto Seguro. No ano seguinte, assumiu o cargo de Coordenador de Projetos.

Além de Schynaider Moura, Bruno Garfinkel já namorou outras famosas, como Ticiane Pinheiro. Em 2018, surgiram rumores de que o herdeiro estaria vivendo um affair com Luciana Gimenez — o ex-marido da apresentadora, Marcelo de Carvalho, namorou por um ano e meio a ex-mulher de Bruno, Simone Abdelnur.

Garfinkel também é piloto de corrida e tem dois filhos, do casamento com Simone.

