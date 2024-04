Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer refazem foto de anúncio de gravidez, agora com a Lua

Viih Tube e Eliezer pegaram os fãs de surpresa na manhã desta segunda-feira ao anunciarem, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, que a família vai aumentar. Levaram a filha Lua com um look que trazia na estampa: "Promovida a irmã mais velha". Nas redes sociais, a nova gestação da influencer e ex-BBB foi celebrada por anônimos e famosos.



O casal ainda reservava mais surpresas para seus seguidores. Usando as mesmas roupas e repetindo a pintura corporal na barriga de Viih Tube, eles recriaram a foto com a qual anunciaram a gestação da primeira filha, Lua. Desta vez, a pequena, que acabou de completar 1 ano, aparece na imagem. Na legenda, Viih Tube comemorou e agradeceu.

"A recriação da foto de quando anunciamos a gravidez da Lua, só que agora com a Lua. Obrigada meu Deus, nós sabemos que é um presente seu! Agora somos 4!", disse a influencer.

O anúncio da gravidez foi um sucesso nas redes sociais. A postagem garantiu engajamento altíssimo para a empresária. Em menos de uma hora, o post mais de 1,1 milhões de curtidas e 25 mil comentários.

Com duas horas, a família conquistou mais de 2 milhões de curtidas e 46 mil de comentários desejando felicidades.

