Reprodução/TikTok A cantora comentou o momento viral

A cantora Olivia O'Brien chamou a atenção da internet durante o playoff da primeira rodada do Lakers contra os Nuggets, da NBA. O jogo, que aconteceu no último domingo (28), teve uma participação especial da cantora, que se dirigia para os assentos no chão da Arena Crypto.com em Los Angeles.



Olivia chamou atenção por estar usando um cropped bastante decotado. A passagem da ruiva pela câmera acabou viralizando na internet, a fazendo ganhar novos seguidores.

A jovem cantora escreveu em um story: "Olá a todos os meus novos seguidores depois do meu momento viral!”. Na publicação, Olivia aparece caminhando perto do técnico do Nuggets, Mike Malone.

Em outro story, Olivia publicou uma divulgação de sua música: "E como presumo que a maioria de vocês são homens (não meu público típico), vocês também podem me conhecer por causa dessa música naquela época”, escreveu ela em uma história no Instagram. “Obrigado pela apreciação dos seios, agora vamos ao streaming de meninos.”

Ela publicou um vídeo no TikTok brincando com o momento, escrevendo: "Enquanto ainda tenho você aqui… vá transmitir minha nova música! xx”, fazendo referência a seu último single "Blip", que foi lançado no início do mês.





No Twitter, Olivia desabafou: "Acabei de ter uma crise de identidade total porque meus seios se tornaram virais, mas a parte mais maluca é que encontrei meu cirurgião plástico no jogo poucos segundos antes de isso acontecer”.

