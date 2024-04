Reprodução A apresentadora não renovou o seu contrato com o SBT

A saída de Eliana do SBT nem aconteceu ainda e já está rendendo algumas alfinetadas. Após Ariel Jacobwitz, diretor do “Programa da Eliana”, confirmar que estaria assumindo o comando do “Chega Mais” — atração matinal da emissora —, Patrícia Abravanel fez um comentário ácido na publicação, o que não foi bem recebido por Eliana.



A filha de Silvio Santos escreveu: "Certeza que com você no comando o 'Chega Mais' vai ser o melhor programa desse segmento do Brasil!!! Namaria e Poeta que lutem!", alfinetando a grade da concorrente, a Globo.

Entretanto, a ex-cantora infantil não gostou muito do comentário de Patrícia, respondendo: "Ari vc vai brilhar onde estiver. Sempre respeitando os concorrentes e fazendo tudo com amor e profissionalismo, como sempre fizemos. Os queridos apresentadores do Chega Mais vão ter o privilégio de trabalhar com um baita profissional. Vai com tudo!!! Eu estarei sempre na torcida”.

Fim do programa da Eliana



A apresentadora Eliana confirmou sua saída do SBT no dia 1º de abril. Segundo a loira, foi um acordo mútuo entre ela e a emissora. Eliana deverá ficar à frente do programa até junho deste ano. A saída marca o fim de uma carreira de 15 anos na emissora.

