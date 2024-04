Reprodução/Instagram Participam do show, os filhos David, 18, Mercy, 18, e as gêmeas Stella e Estere, 11

Está sendo montado um verdadeiro aparato de guerra para o megashow que Madonna fará em Copacabana, no dia 4 de maio. Foram mobilizados 3,2 mil policiais militares para o dia do espetáculo e a expectativa é que a apresentação, que acontecerá às 21h45, reúna cerca de 1,5 milhão de pessoas. Enquanto isso, no palco, a diva pop trará sua Celebration Tour, que, entre outras surpresas, conta com a participação de alguns de seus filhos: David, 18, Mercy, também de 18, além das gêmeas de 11 anos, Stella e Estere.



Em entrevista à revista W, publicada na quarta-feira (24), Madonna falou do orgulho que sente em poder contar com os filhos na turnê. “Acho que o que meus filhos mais aprenderam neste ano de ensaios e apresentações é que se você quiser seguir seus sonhos, terá que trabalhar duro por eles”.

Madonna também falou que mesmo que eles escolham caminhos diferentes no futuro, nunca se esqueceram desse ano, de "sangue, suor e lágrimas". "Como a Celebration Tour é uma retrospectiva da minha vida, achei que fazia todo o sentido incluir no show todos os meus filhos que ainda moram comigo; todos dançam e tocam instrumentos musicais, e já fazem isso há anos", conta a artista.

Segundo ela, David toca violão desde criança. Mercy toca piano desde os 8 anos e teve formação clássica durante a maior parte de sua vida. E as gêmeas começaram a tocar piano e a dançar também. Um momento marcante do show é quando a filha Mercy a acompanha ao piano durante uma versão de “Bad Girl”. David faz um dueto com a mãe em “Mother and Father” de seu álbum de 2003, “American Life”.

Madonna também é mãe de Lourdes “Lola” Leon, 27, de seu relacionamento o com Carlos Leon, e Rocco Ritchie, 23, cujo pai é seu ex-marido Guy Ritchie. Os mais velhos também já participaram de suas turnês, incluindo a MDNA Tour de 2012, na qual Lourdes trabalhou no departamento de figurinos, enquanto Rocco se apresentava no palco.

“Seria chato se eles estivessem apenas viajando de hotel em hotel e ocasionalmente viessem assistir ao show”, disse. “Claro, eu sou a mãe deles, então às vezes irritamos um ao outro. Somos uma família de artistas, mas também somos uma família e é isso que acontece.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp