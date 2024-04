Instagram/@kimkardashian - 16.04.2024 Fotos tiradas por North West, filha de Kim Kardashian

A empresária e socialite Kim Kardashian, de 43 anos, mudou o visual para o MET Gala 2024. O evento acontece no dia 6 de maio, em Nova York, mas a influencer já deu spoiler de como estará no grande tapete vermelho.



Kim optou em abandonar os cabelos escuros, que é sua cor natural de cabelo, e voltar para o loiro platinado, que já adotou em outras ocasiões.

Instagram Kim Kardashian mostrando o seu novo visual para o MET Gala 2024

A nova tonalidade de cabelo foi compartilhada pelo time de beleza da empresária nas redes sociais. O maquiador Ariel Tejada publicou duas fotos de Kim com o cabelo platinado e preso, usando uma roupa preta. Nela, é possível ver que as raízes continuam escuras, dando contraste às cores.

Neste ano, o MET Gala acontece no Metropolitan Museum of Art e arrecada fundos para o Costume Institute do museu. O evento terá como tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Belas Adormecidas: O Despertar da Moda), com o dress code sendo O Jardim do Tempo, inspirado no conto de mesmo nome escrito em 1962 por J.G. Ballard.

Kim Kardashian e North West



A empresária e influencer Kim Kardashian gerou controvérsia nas redes sociais na última terça-feira (16). A estrela de realities compartilhou algumas fotos de uma "ensaio fotográfico" que teria "posado" para a sua filha North West.

Entretanto, o que era para ser apenas um incentivo ao talento artístico da criança, acabou trazendo haters para a jovem.

North, que tem dez anos, foi criticada pelas fotos e ângulos, pois algumas estavam sem foco. Alguns internautas afirmaram: "Fotografia NÃO é um de seus talentos", "Qual é a intenção das fotos borradas?" e "Tá pau a pau com o livro de fotos de Brooklyn Beckham" — uma referência a outro filho de famoso criticado pelas escolhas artísticas.