Reprodução/Instagram IZA durante show realizado no sábado (27)

IZA surpreendeu os fãs durante apresentação em show que realizou na noite de sábado (27), em Brasília. A cantora de 33 anos, que está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima, foi carregada pelos bailarinos em cima do palco.

A bela performance aconteceu ao som da música Fé, sucesso da artista lançado em 2022.

IZA durante show em Brasília, no dia 27 de abril



Reprodução/Instagram pic.twitter.com/tLNTBD1jKg — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) April 28, 2024

A gravidez foi oficialmente revelada pela cantora em uma live no Instagram no último dia 12 de abril.

IZA durante show em Brasília, no dia 27 de abril



Reprodução/Instagram pic.twitter.com/tLNTBD1jKg — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) April 28, 2024

Durante a live, IZA reafirmou o anúncio da gravidez, fruto do relacionamento com o atleta Yuri Lima. "Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito mais especial se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo", declarou.

Iza está no terceiro mês da gestação e dividiu detalhes da gravidez em um ensaio que fez para a revista Glamour. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse a cantora.

No Instagram, o futuro papai compartilhou registros da apresentação e se declarou. "Uma vida é pouco para amar vocês", escreveu Yuri Lima.

O casal assumiu o relacionamento em fevereiro de 2023, após rumores do affair ganhar intensidade. Na ocasião, o jogador de futebol publicou uma foto trocando carinho com a cantora e escreveu na legenda "Dona de Mim", referindo-se ao nome da música da artista.