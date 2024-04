Reprodução/Instagram Pipo Marques e Mari Gonzalez estariam namorando, segundo rumores

Desde que Mari Gonzalez terminou seu relacionamento de oito anos com Jonas Sulzbach, no final do ano passado, rumores de que a apresentadora e ex-BBB estaria se envolvendo com Pipo Marques, de 29 anos, começaram a circular pelas redes.

Os rumores ganharam força depois que o suposto casal foi visto em um jantar a dois e, na sexta-feira (26), o suposto casal compartilhou fotos e vídeos em um mesmo resort de luxo, em Alagoas.

Pipo é filho caçula de Bell Marques, ex-líder do Chiclete com Banana, e forma dupla com o irmão, Rafa Marques. O músico é discreto com sua vida pessoal, mas já se relacionou com nomes famosos, como as também ex-BBBs Gabi Martins e Isabella Cecchi, Nicole Bahls, Bárbara Evans e Anitta, com quem viajou para a Islândia em abril de 2023.

O último relacionamento assumido pelo músico baiano foi em 2020, com a dermatologista Laíse Leal, os dois ficaram juntos por quase um ano.

Nas redes sociais, Pipo compartilha vários registros de viagens pelo mundo, momentos em família e shows da dupla Rafa e Pipo Marques.



