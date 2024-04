Reprodução/Instagram Mara Maravilha

A cantora e apresentadora Mara Maravilha, de 54 anos, fez um raro registro neste sábado (27). Em uma publicação no seu Instagram, Mara publicou pela primeira vez uma foto do rosto do se filho, Miguel Benjamin, de 5 anos.

A apresentadora está em uma viagem com Miguel e seu marido, o cantor Gabriel Torres, de 33 anos, na Flórida, nos Estados Unidos. A viagem é em comemoração ao aniversário do filho, o levando aos parques da Disney.

Até o momento, Mara só havia publicado fotos de Miguel com óculos escuros, sem mostrar o rosto da criança.

Na publicação, Mara escreve: "This is it. Miguel Benjamin, você mudou tudo para melhor, completou o que faltava, desde que você chegou em nossas vidas, todos os dias vivemos uma linda história. Viagem especial para comemorar os seus 5 anos. Saúde, muita proteção sempre filho! Te amo. Você é divino".

Em uma entrevista à revista Quem, a apresentadora explicou o porquê de ter escolhido a Disney como destino para comemorar o aniversário de Miguel: "A Disney foi o destino que escolhemos para comemorar os 5 anos do Gabriel. Ele fez aniversário em março, mas conseguimos realizar a viagem agora. O universo de Walt Disney é encantador".

Em uma publicação em fevereiro, Mara comentou sua relutância em publicar uma foto com o rosto do filho: "Por favor, não questionem porque ainda não mostramos o rostinho do nosso filhote, Miguel Benjamim, mas logo logo vocês vão ver o quanto ele é extraordinário e lindão!!!"

