Reprodução/redes sociais Ghufran Sawadi era conhecida como Om Fahad no TikTok

A influenciadora iraquiana Ghufran Sawadi, conhecida no TikTok como Om Fahad foi morta a tiros, nesta sexta-feira (26), em frente a casa dela, no bairro de Zayne, leste de Bagdá. A morte foi divulgada em um comunicado do Ministério do Interior do Iraque, que informa que uma “mulher conhecida nas redes sociais” foi morta por “criminosos desconhecidos”.

Fahad teria sido baleada enquanto estava dentro de seu carro, por uma pessoa que passava em uma motocicleta e atirou na influenciadora. De acordo com informações da agência de notícias AFP, o agressor estaria disfarçado como um entregador de comida. Outra mulher também ficou ferida no ataque, de acordo com a imprensa local.

O governo iraquiano informou que uma equipe de trabalho especializada foi criada para investigar o caso. A influenciadora tinha mais de 450 mil seguidores no TikTok e ficou conhecida na plataforma por compartilhar vídeos dançando com roupas justas, algo considerado ofensivo pelas leis do país.

Em 2023 ela foi julgada em tribunal e condenada a seis meses de prisão por compartilhar os vídeos, com a justificativa de que o conteúdo prejudicava a “modéstia e a moralidade pública”. Após a repercussão do caso, o governo lançou um comitê para monitorar as redes sociais e punir produtores de conteúdo que fossem considerados ofensivos.

De acordo com a mídia local, Om Fahad teria uma rivalidade com outra influenciadora, conhecida como “Barbie Iraquiana”, Dalia Naeem. Dalia ameaçava expor suposto relacionamento da rival com membros do governo do país.