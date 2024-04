Reprodução Instagram Anderson Leonardo e Alessa Cristyne

Alessa, filha de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo que morreu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade do pai em uma sequência de stories publicados neste sábado (27).

A jovem, de 31 anos, está grávida da primeira filha, contou como o pagodeiro reagiu ao saber que seria avô de Maria Alice, como vai se chamar a menina.

“Você me ensinou tanto… Tantas coisas, mas não me ensinou a viver sem você. Eu vou contar para a Maria Alice que ela tinha um avô incrível, que desejou e pediu tanto por ela. Que ele fazia as vontades dela e passava horas conversando com ela, que me xingava quando eu reclamava que ela estava me machucando, que quando eu chegava em casa o primeiro beijo tinha se tornado o dela, depois era o meu. Ah, Maria, eu tenho tanto pra te contar do seu avô”, escreveu.

Além de Alessa, Anderson deixa a esposa, Paula Cardoso, e outros três filhos, Leozinho Bradock, de 32 anos, Rafael Phelipe, de 27, e Alice, que completa 4 anos em maio, e é avô de Andressa, de 5 anos.

Reprodução/Instagram Filha de Andreson Leonardo, do Molejo, desabafa sobre morte do pai

O corpo do cantor será velado no próximo domingo (28), a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, a cerimônia será aberta ao público. O sepultamento está previsto para começar às 16h.

O cantor estava internado no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista lutava contra um câncer inguinal, na região da virilha, e passou por uma série de internações para tratar a doença.