Reprodução/Instagram Millie Bobby Brown exibe abdômen definido

Millie Bobby Brown, de 20 anos, conhecida por viver a personagem “Onze”, na série Stranger Things, da Netflix, compartilhou em sua rede socia na sexta-feira (26) uma foto na qual aparece bem à vontade, encostada em uma parede usando um short jeans azul e um biquíni magenta , deixando a barriga definida à mostra.

A atriz completou o visual com um óculos escuros, um par de brincos de argola gigantes e um colar de pérolas com um pingente com a letra “M”, inicial de seu nome. “Férias com meu jeans flo”, escreveu a atriz na legenda, destacando que a peça faz parte de sua própria marca de roupas, lançada recentemente, chamada “Florence by Mills”.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios sobre a aparência da atriz, mas aproveitaram para cobrar pela próxima temporada de sua série mais famosa, que deve estrear a quinta temporada em breve.



