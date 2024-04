Google Noticias Anitta arrasa em ensaio para o novo álbum ‘Funk Generation’ com looks ousados

A cantora Aniita desabafou neste sábado (27) em sua conta no Twitter sobre o lançamento do seu último álbum Funk Generation. O trabalho da cantora brasileira foi lançado na última sexta-feira (26), causando polêmica com a faixa Savage Funk, que consiste na repetição da palavra "fuck".



Nas redes sociais, Anitta afirma que sua sina é "pedir respeito ao ritmo considerado escória no país", e diz que é livre para fazer o que quiser com a sua vida. Com o sucesso do trabalho, a cantora emplacou todas as músicas no Top 50 das paradas.

Anitta escreveu: "Se vocês soubessem todas as vezes que eu dei de cara numa porta fechada quanto tentei trazer o funk comigo. As vezes nem porta tinha, pra falar a verdade. Foram muitas brigas compradas, foi muito sapo pra engolir, muita gente pra peitar. Pedir respeito ao ritmo considerado a escória do país se tornou minha sina. 14 anos atrás. Quantas vezes minha família ou amigos mais íntimos disseram: "deixa pra lá, não vale todos esse stress, vem ficar com a gente.

"Eu me sentia tocada pelo cuidado e carinho, mas alguma coisa me fazia seguir em frente. Se vocês soubessem a dificuldade que foi pra que esse álbum fosse lançando, foram muitos anos tentando, muitos anos quase desistindo.

"Ontem o país inteiro escutou FUNK GENERATION. TODAS as músicas entraram no top 50 do Brasil. Hoje eu me sinto livre pra fazer o que quiser da minha vida daqui pra frente. Meu álbum tem tudo pra ser sucesso no mundo daqui em diante, ele também tem tudo pra ser um fracasso pelo tamanho risco que eu me disponibilizei a correr, e isso me excita.

"Eu sou puta e todo mundo sabe, eu sou batalhadora e todo mundo sabe, eu sou familia e todo mundo sabe. Eu fodo pra caralho, eu trabalho pra caralho, eu luto pra caralho, eu estudo pra caralho. Daqui pra frente, o que quer que aconteça com essa carreira que eu trilhei brilhantemente nesse 14 anos saibam que meu status permanece sempre o mesmo: feliz, orgulhosa e realizada. GRATIDÃO".

