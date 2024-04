Reprodução/Instagram Susana Werner diz que não trocaria a união com Julio Cesar por dinheiro

Nesta sexta-feira (26), Susana Werner comemorou 22 anos de casados com Julio Cesar após reatarem o relacionamento. Em 2023, o casal anunciou o término e a influenciadora chegou a acusá-lo de violência patrimonial.

No perfil do Instagram, a empresária resgatou fotos durante os 23 anos em que estão juntos e se declarou.





"23 anos juntos / 22 de casados. 26.04.2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos", escreveu ela na legenda da publicação.

Relembre o término conturbado de Susana Werner e Julio Cesar

Em novembro de 2023, Susana Werner veio a público expor que o casamento de 21 anos com Júlio César havia chegado ao fim. À época, a atriz alegou ter sido vítima de violência patrimonial. Ela, inclusive, afirmou ter deixado dois trabalhos na Globo para ajudar o então marido a conquistar os sonhos dele no ramo futebolístico.

Já em fevereiro deste ano, Werner e o ex-jogador de futebol voltaram a interagir nas redes sociais e r umores de que eles teriam reatado tomaram conta das redes sociais. O casal é pai de Cauet, de 21 anos, e de Giulia, de 18.

