Reprodução Sabrina Sato faz comentário ousado em foto sensual de Nicolas Prattes

O romance entre Sabrina Sato e Nicolas Prattes está cada vez mais público! Nesta sexta-feira (26), a apresentadora dedicou uma mensagem ousada após o namorado publicar uma foto sem camisa.

Através do Instagram, Nicolas Prattes compartilhou com os seguidores o físico malhado, onde aparece sem camisa e com o cós do short abaixo da cintura. O galã da Globo tem se mostrado focado na academia, principalmente após começar a se dedicar ao atletismo profissional.

Na publicação em que mostra o abdômen definido, Nicolas Prattes adicionou a música "Não Tá Sabendo Pedir", do cantor L7nnon. "Sexta-feira dessa né", escreveu na legenda.

A apresentadora Sabrina Sato não se conteve e exaltou o namorado, dedicando um comentário ousado. "Meu gostoso", elogiou, adotando emojis de apaixonada.

Os seguidores da rede social também encheram o espaço com elogios ao ator. "Sabrina bem servida graças a Deus", brincou um internauta. "Sabrina, com todo respeito preciso deixar um elogio aqui, tá? Lindo!", escreveu outra.

