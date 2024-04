Reprodução Jade Picon relata vexame em viagem ao Peru: 'Sem graça e de calcinha'

A influenciadora Jade Picon passou por um perrengue na última quinta-feira (25), durante a viagem a Lima, no Peru. De acordo com a ex-BBB, um senhor idoso a viu de calcinha após um mal-entendido.



A ex-BBB está curtindo dias de viagem acompanhada de outros criadores de conteúdo. Entretanto, nem tudo é só curtição. Nos Stories do Instagram, Jade Picon revelou a pequena confusão que a fez ficar exposta a um funcionário do hotel em que está hospedada.

"Vou contar para vocês que o primeiro mico da viagem já foi passado e tem a ver com o passado mesmo, porque eu pedi para passarem a minha saia hoje no hotel, estava toda amassada e aí veio uma mulher super fofa no meu quarto", iniciou

Jade contou que devido à pressa, se despiu na frente da funcionária e lhe entregou a peça. "Ela desceu para passar, falou que iria ser rápido, que 'já já' ela traria. Eu sentei no sofá do meu quarto, fiquei lá esperando", continuou.

"Tocou a campainha, eu saio correndo, [pensando] óbvio que essa é ela com a minha saia, mas não, era um senhorzinho. Aí eu não sei quem ficou mais sem graça, entendeu? Eu de calcinha abrindo a porta, ou senhor, com a minha saia na mão", completou.

Escutem só o primeiro mico da viagem 🗣️😂

Jade com as pérolas 😅



📲| jadepicon via InstaStories. pic.twitter.com/74D8ni2JRz — Support Jade🌪 (@supportjadep) April 26, 2024