Esposa de Zé Vaqueiro comenta expectativa em levar o filho para casa

Nesta sexta-feira (26), Ingra Soares atualizou o estado de saúde do filho, Arthur, que está internado na UTI desde o nascimento há nove meses. O bebê nasceu com uma malformação congênita.

A influenciadora comentou a expectativa em levar o herdeiro para casa, já que o quadro afirma que ele poderá receber alta em breve.





"Com fé em Deus, Arthur vai pra casa. A gente já preparou tudo pra ele e, com a ida dele pra casa, a gente só vai contemplar ainda mais tudo que a gente têm pedido a Deus. Vamos realizar muitos sonhos que temos", declarou ela.

Além disso, a esposa de Zé Vaqueiro afirmou que vai manter a alta do filho de forma privada. "Quem sabe, quando o Arthur vier pra casa, a gente não vai falar, mas essa hora vai acontecer e a gente colocou nas mãos de Deus. Vai dar tudo certo, só felicidade", completou.

Arthur nasceu em julho do ano passado e tem síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, ou seja, um cromossomo a mais. Ela causa problemas de má-formação nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário, além do rosto e membros.

