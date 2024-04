Divulgação Ator australiano de 'Home & Away' é preso por agressão; veja

Orpheus Pledger, conhecido pela série australiana Home & Away, foi preso após pisar na cabeça de uma mulher durante uma agressão.

O intérprete de Mason Morgan ficou três dias foragido antes de ser encontrado e preso. Ele fugiu do Royal Melbourne Hospital, onde estava sendo vigiado pela polícia.

Pledger teria violado as condições de fiança ao sair do prédio na segunda-feira (22).

As imagens de segurança do local do acidente mostra uma mulher tendo o cabelo puxado por um homem, na sequência, ela é arrastada pelo chão. O ataque acontece fora do alcance das câmeras.

De acordo com relato, é possível ver a sombra de um homem batendo na cabeça da vítima. "A mulher ligou para a polícia dizendo 'ele está vindo' antes que a linha telefônica fosse desligada", relatou uma fonte.

A mulher sofreu ferimentos graves, incluindo hematoma na cabeça e cortes no rosto.

Uma fonte do Daily Mail, da Austrália, declarou que "Orpheus vem exercendo esse comportamento problemático há algum tempo, desde que se mudou de volta para Melbourne depois que seu personagem foi morto".

