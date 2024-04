Reprodução/Instagram Lily Allen viaja de primeira classe, enquanto filha viaja de econômica

Lily Allen deu o que falar ao revelar que viaja de primeira classe, enquanto a filha menor de idade ficará na classe econômica.

A cantora explicou que viajou com a herdeira para comemorar o aniversário da amiga Miquita Oliver.

"Estamos voando para Londres hoje para vê-la no seu aniversário. Eu vou na primeira classe, ela vai na econômica", comentou ela no podcast 'Miss Me?', que apresenta com Miquita.

Após apontar que seria egoísta, Miquita completou: "O círculo da vida. Esse bebê agora está vindo para Londres porque você mora em Nova York no meu aniversário de 40 anos, que estamos comemorando no final da estrada em que crescemos".

Lily recordou uma nova 'trend'. "Há uma tendência no momento nas redes sociais de pessoas dizem que não abrirão mão de seus assentos para crianças em aviões".

Miquita concordou: "Justo. Por que você daria seu lugar para uma criança se eu paguei por isso? Não é como um trem", disse.

A cantora pontuou que os passageiros poderiam ter mais cuidado com as famílias nos aviões, já que eles podem não ter tido a chance de marcam os assentos com antecedência.

"Obviamente, é inconveniente para todos os envolvidos, mas acho fascinante que agora tenha se tornado algo que lhe dá influência nas redes sociais quando você pensa: 'Uma mãe veio até mim e pediu para me mudar e eu disse a eles para se foder*m'. Foi isso que nos tornamos? Muito bem, você fez uma família sentar separada uma da outra", declarou.

Lily então revelou como faz as viagens com as filhas. "Eu dizendo isso e me colocando na primeira classe, enquanto minha filha fica sozinha no fundo do avião. Eu não quero sentar com minha filha", concluiu.

