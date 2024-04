Reprodução Fábio Porchat chora ao ver mãe de Paulo Gustavo na plateia do show

O humorista Fábio Porchat foi tomado por uma grande emoção ao encerrar a apresentação da peça "Agora que São Elas" na última quarta-feira (24). O motivo que levou o diretor do espetáculo às lagrimas foi a presença de Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, na plateia.

A produção de "Agora que São Elas" traz alguns textos que Porchat e Paulo Gustavo escreveram juntos ainda no início da carreira. Foi com essa lembrança que Fábio dedicou uma homenagem para o colega de palco e a mãe dele.

"Eu estou emocionado porque hoje a dona Dea está aqui. Há 19 anos eu estreei com o Paulo com esses esquetes e você estava lá. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje e muito triste…", disse Fábio Porchat, sendo interrompido pelo próprio choro.

A matriarca, que agora faz parte do elenco do programa "Caldeirão do Huck", tentou acalmá-lo. "Não fica triste, ele está aqui com a gente. Ele jamais vai abandonar isso aqui, que é a vida dele. E ele está aqui junto dos amigos, dos fãs, tenho certeza disso. Não gostava de me ver chorando", disse Dona Déa. "Ele gostava de te ver falando palavrão", brincou o diretor da peça.

O ator e comediante Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, após complicações da covid-19. A morte do artista impactou a indústria cinematográfica e teatral brasileira. Aos 42 anos, ele deixou o marido Thales Bretas e os filhos gêmeos, Romeu e Gael.

"Estou emocionado pq Dona Dea está aqui. Há 19 anos estreei essa peça com esquetes com Paulo e Dona Dea estava lá. Estou muito feliz e muito triste." (Fábio Porchat no final de Agora Que São Elas, espetáculo que dirige) pic.twitter.com/xF5dRoNxub — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 25, 2024









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp