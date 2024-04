Reprodução/TV Globo Karol Lannes interpretou Ágata em "Avenida Brasil"

Conhecida por seu papel em "Avenida Brasil", a ex-atriz mirim da Globo Karol Lannes pegou seus seguidores de surpresa nesta semana. A intérprete de Ágatha, filha de Carminha (Adriana Esteves) na trama de Manoel Carlos, contou que recentemente posou sem roupa para um ensaio artístico, mostrando os bastidores aos fãs.



No vídeo publicado em seu Instagram, Karol escreve que não foi um convite que ela aceitou de primeira. "Existe sempre aquele pensamento 'o que os outros vão pensar', e a verdade é que nunca interessa", escreve a atriz. Ela continua:

"Eu sempre soube que a arte me satisfaz em todos os seus formatos, mas nunca imaginei que estaria tão confortável, tão crua e tão nua."



Karol descreve a experiência como "libertadora" e questiona: "O que é o belo né? O que é digno de ser retratado?"

No vídeo, Karol mostra que tirou a roupa no meio de uma sala com artistas para que eles a desenhasse: "Quando você nasce para a arte, todas as formas te encantam. Os medos e pudores da sociedade não te aprisionam. A arte liberta!"





Em outro vídeo publicados nesta quinta-feira (25), Karol mostro os resultados dos quadros que pintaram e a maneira que os artistas a enxergaram. Ela agradeceu pela oportunidade.





Karol Lannes interpretou Ágatha em 2012 no sucesso "Avenida Brasil". A personagem era a filha rejeitada de Carminha, sendo fruto de um caso entre a vilã e seu comparsa Max (Marcello Novaes). Entretanto, todos acreditavam que a criança era filha do falecido Genésio (Tony Ramos). Ela era frequentemente atacada pela mãe por conta de estar acima do peso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp