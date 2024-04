Reprodução/Instagram Após Elas por Elas, Deborah Secco se hospeda em pousada com diária de até R$ 3,5 mil

Com o fim de Elas por Elas na TV Globo, Deborah Secco resolveu aproveitar as férias em Fernando de Noronha com a filha, Maria Flor.

A atriz escolheu se hospedar na Pousada Teju-Açu Noronha, que tem diárias de R$ 2,2 mil até R$ 3,5 mil.





Nas redes sociais, a artista compartilha registros ao lado de herdeira mostrando os momentos de lazer no arquipélago pernambucano.

Vale lembrar que esta é a primeira viagem de Deborah Secco com a filha após o fim do casamento com Hugo Moura. O casal anunciou o divórcio após 9 anos de relacionamento.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp