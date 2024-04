Reprodução Seu Jorge publica fotos raras da filha e beleza encanta web: 'Sogrão'

O cantor Seu Jorge dedicou uma homenagem para a filha Luz Bella Jorge, que completou 18 anos nesta quarta-feira (24). A publicação rara deixou internautas encantados com a beleza da jovem, fruto do antigo relacionamento do artista com a diretora de cinema Mariana Jorge.

Através do Instagram, o veterano da música brasileira publicou uma sequência de fotos de Luz Bella. Ele também escreveu um texto carinhoso para comemorar o aniversário da filha.

"Hoje é um grande dia pra mim. Hoje é o dia que agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada de ser pai de filhos maravilhosos, e em especial da minha filha mais nova LUZ BELLA JORGE que hoje completa 18 anos", iniciou.

"FILHA MINHA, AMOR, IMENSO AMOR. Te desejo tudo de maravilhoso no seu dia e na sua vida. Obrigado pelo amor, carinho e preocupação com todos da nossa linda família. Você agrega muito para a união de todos nós. Saiba que sempre serei seu amigo em qualquer situação e momento enquanto aqui viver. TE AMO SEM LIMITES E TE ADMIRO PROFUNDAMENTE", finalizou, assinando o texto como 'Papi'.

Nos comentários da publicação, a beleza da herdeira chamou atenção dos internautas. Alguns seguidores mais ousados, inclusive, chamaram o cantor de 'sogro'.

"Que dia é o almoço sogrão?", brincou um usuário do Instagram. "É realmente muita linda, muito! Parabéns, sogro Jorge", elogiou outro. "Que linda! Mês de abril tantas pessoas lindas e amorosas", refletiu outra.

Além de Luz Bella, Seu Jorge é pai de mais duas garotas e um menino, são eles: a cantora Flor Maria, de 21 anos, fruto do casamento com Mariana Jorge; Maria Aimée, fruto da relação com Fernanda Mesquita; e o caçula Samba, de quase 1 ano, filho de Karina Barbieri, atual mulher do cantor.

