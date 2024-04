Reprodução/Instagram Ludmilla ganha presente avaliado em até R$38 mil da esposa; veja

Ludmilla completou 29 anos nesta quarta-feira (29) e ganhou um presente e tanto da esposa, Brunna Gonçalves. A dançarina comprou uma peça milionária para a cantora.

A influenciadora escolheu um relógio da marca Cartier avaliado de R$ 24.800 a R$ 38.700, de acordo com o tamanho do modelo escolhido.

Nos Stories do Instagram, a ex-BBB mostrou a reação da artista com o presente. "A pessoa que mais amo presentear nessa vida. Te amo, rainha, você merece o mundo. Feliz aniversário", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Ludmilla preparou uma festa com mais de 12 horas de duração, dividida em turnos e finalizada com uma pool party.

"Vai ter tipo dois períodos: de 22h às 5h da manhã e depois das 5h da manhã às 10h da manhã. A gente vai para a parte da piscina do salão. E dúvida cruel aqui: faz muito tempo que eu não tomo um porre e aí eu estou pensando em tomar uma um porre, que o PT [perda total] vai ser meu amanhã. Estou pensando, mas queria uma companhia. Brunna, vai tomar um porre comigo?", questionou a cantora. "Com certeza", concordou a esposa.

