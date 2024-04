Reprodução/Instagram Aos 20 anos, filho de Carla Perez impressiona com físico musculoso

O jovem Victor Alexandre, de 20 anos, vem surpreendendo os seguidores do Instagram com a evolução do corpo musculoso. Nesta terça-feira (23), o herdeiro de Carla Perez e Xanddy publicou uma foto das pernas, chamando atenção para o quadríceps volumoso e definido.

Através dos Stories da rede social, Victor Alexandre compartilha com os internautas a rotina dedicada às atividades físicas. "Leg day", escreveu ele, ao exibir os membros inferiores torneados. O termo em inglês refere-se ao dia em que se faz treinos específicos para a perna e glúteos.

Essa não é a primeira vez que o herdeiro viraliza com o físico malhado. Em julho de 2023, ele publicou registros de um treino que fez ao lado dos pais. "Victor colocando a gente para suar. Meus meninos 'piquinininhos'", ironizou a dançarina Carla Perez.











Vida de trabalhador comum

Morando nos Estados Unidos, a criação dos filhos de Xanddy e Carla Perez já foi assunto nas redes sociais. Isso aconteceu após os herdeiros serem vistos trabalhando em empregos comuns, como ajudante e atendente. Além de Victor Alexandre, o casal é pai de Camilly Victoria, de 22 anos.

Ao iG Gente, o cantor contou que o primeiro emprego do filho foi em uma distribuidora de carne e até acompanhou ele em um dia para entender como funcionava.

"O primeiro trabalho de Victor foi aos 16 [anos] e quase brigou comigo para trabalhar. Não porque eu não quisesse, mas estava dividido com a questão do estudo. De como seria o tempo, pois fiquei preocupado dele tirar um pouco do foco. E aí ele disse que ia trabalhar só quatro horas por dia, numa distribuidora de carne, como ajudante do motorista. Fazia carga e descarga da van e arrumava tudo nas prateleiras. Certa vez eu fui com ele para ver como era. Eu me preocupo, né? Camilly também trabalha desde cedo", relembrou orgulhoso.

