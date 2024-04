Reprodução MC Daniel ostenta joias de diamante e valor surpreende; veja

O funkeiro MC Daniel surpreendeu nesta segunda-feira (22) ao exibir um conjunto de joias luxuosas adornadas com diamantes. No Instagram, ele fez uma dedicatória agradecendo pela vida confortável que conquistou. O kit de pulseira e colar que ele mostrou é avaliado em R$ 300 mil.

"Sair do trabalho na Globo, morar no Rio de Janeiro em uma mansão na Barra da Tijuca e contemplar essa vista... Ô glória! Deus é bom o tempo todo, o diabo não presta e quem não gosta de nós está lá embaixo", disse animado, enquanto passeava de carro pela orla da praia.

No vídeo publicado nos Stories, MC Daniel mostra e destaca os acessórios luxuosos. "Estou indo para o trabalho com uns diamantes, tá ligado? R$ 300 mil, um investimento", apontou.

O cantor também debochou sobre ladrões ficarem atentos aos pertences dele. "Não pode tocar no Fa. Se tocar no Fa, não vou nem dizer que vai para o céu, né mano? Porque vai para [sinalizou para baixo], então, não faça isso com a sua vida", completou.

