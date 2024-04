Reprodução Mani Rego toma decisão em meio à polêmica com Davi: 'Perda de tempo'





































A cozinheira Mani Rego se manifestou nesta terça-feira (23) em meio à confusão envolvendo o relacionamento com Davi Brito, campeão do "BBB 24". Através do Instagram, a microempreendedora revelou que não irá condenar as atitudes do motorista publicamente, nem alimentará crise conjugal por meio das redes sociais. Apesar do desabafo, a baiana deixou em aberto o status da relação com o vencedor do reality.

"Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", iniciou.

A nova influenciadora confessou que ainda não se adaptou ao mundo midiático e disse que espera pelo fim da polêmica que envolve o relacionamento com Davi. "Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fossemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem".

Ela também assumiu que está cercada por dúvidas e ponderou que talvez tenha administrado mal as próprias expectativas. Além disso, a cozinheira pretende resolver o imbróglio conjugal e familiar de maneira discreta e longe dos holofotes.

"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso", decretou.

"Não vou citar, nem expor conversas, encontros… não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas. De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam!", adicionou.

Embora não tenha atualizado o status do relacionamento, Mani Rego agradeceu por quem torceu por ela, Davi e pelo casal. "Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada", reafirmou.

