Reprodução/Instagram Jacquin vai à praia de terno em 'protesto' contra clientes que usam regata e chinelo em seu restaurante

O chef Erick Jacquin usou as redes sociais para fazer uma crítica contra clientes que usam regata, bermuda e chinelo em seu restaurante, o Les Présidents. O jurado do MasterChef Brasil foi à praia usando terno e gravata para fazer uma comparação sobre traje adequado para frequentar diferentes lugares.

"Por que vocês vão no meu restaurante de regata, bermuda e chinelo? Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? Vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, você de regata, bermuda feia, chinelo, boné... Ah, pelo amor de Deus, isso é lugar de ir na praia. É a mesma coisa", desabafou Jacquin em vídeo.

Em seguida, o chef mergulhou no mar usando terno e gravata e acrescentou: "Você acha que a gente vai à praia desse jeito? Não. Então, a gente não vai num restaurante de bermuda, regata, chinelo e boné. Cada lugar tem as roupas que você deve usar para frequentar. Aqui é de bermuda e chinelo, no Les Présidents é de terno. Pode ser sem gravata, mas é bonito".

O vídeo publicado por Jacquin, no entanto, dividiu opiniões na web. "Eu quero estar confortável e encher a pança. Não vou vestir terno para ir comer. Esquece", escreveu um internauta. "Eu pago para comer e não para desfilar", declarou outro. "Esse discurso é preconceituoso", opinou mais um.

Também houve quem concordasse com o chef de cozinha. "Adorei a criatividade do vídeo! E esta certíssimo, cada ambiente tem seu traje adequado", afirmou uma seguidora. "Teve que desenhar para muitos entenderem. Cada ambiente 'necessita' a forma correta. Praia é praia, restaurante chique é restaurante chique. Nada difícil de entender", comentou outra.

