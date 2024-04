Hanna Rocha Fernanda Paes Leme 'veta' visitas após dar à luz

Fernanda Paes Leme usou o perfil do Instagram nesta terça-feira (23) para mandar um recado aos amigos com relação a visitas para a filha, Pilar.

Dois dias após deixar a maternidade, a atriz 'vetou' a presença daqueles que queiram conhecer a bebê, pelo menos por enquanto.





"Esse negócio de neném é uma onda... Não consigo e não quero acompanhar tudo para poder viver profundamente isso aqui, principalmente no começo. Mas gostaria de agradecer tantas mensagens, tanto mimo, tanta preocupação, tanta flor, presentinhos, tanta demonstração de afeto com a baby Mó e comigo também", começou ela agradecendo.

Na sequência, a artista citou as visitas. "Mesmo não respondendo, tenho lido e escutado... é que não estou dando conta mesmo de responder... mas estou amando. E amigos que querem vir aqui, estou fechada para balanço e para visitas por enquanto".

Pilar chegou ao mundo no dia 17 de abril, fruto do relacionamento de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio.

