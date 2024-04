Reprodução/Instagram Esdras de Souza e Gretchen

Gretchen, de 64 anos, começou a segunda-feira (22) bastante animada ao lado do marido, Esdras de Souza, de 51, publicando um vídeo dançando a música "Cavalinho", na versão de Pedro Sampaio e Gasparzinho. Entre diversos elogios dos fãs, surgiram algumas críticas direcionadas à aparência do casal, algo que a cantora fez questão de responder.

"Horrorosos", escreveu uma internauta. Gretchen compartilhou o comentário em seus stories, expondo o nome da usuária, e respondeu: "Coitada. Pena de você."

Parte das críticas recebidas pela Rainha do Bumbum, como é conhecida, se deve aos diversos procedimentos estéticos realizados ao longo dos anos, algo que ela leva com naturalidade. Recentemente ela revelou que passou por cirurgia para rejuvenescer sua região íntima.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: