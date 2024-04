Instagram Diego Esteves e o pai, Marcelo Rezende

O filho do apresentador Marcelo Rezende, Diego Esteves, relatou que já sofreu abuso de uma ex-namorada do seu pai durante a infância. O também jornalista cedeu uma entrevista ao programa A la Tarde , atração vespertina da emissora argentina America TV.



Diego contou: "Eu tinha oito anos e por alguns minutos fiquei aos cuidados de uma ex-namorada do meu pai. Uma mulher que tinha 40 anos. Acho que ele tinha ido comprar alguma coisa para comer, estava passando férias no Brasil, e fiquei sozinho com essa mulher. Vou contar isso para que o mecanismo [de um abuso] seja compreendido".

O jornalista diz que a situação começou como uma brincadeira, mas que foi escalonando até o momento em que seu irmão interveio. "Ela começou a jogar bola comigo num quarto. No momento em que o jogo termina... eu me lembro perfeitamente. Ela estava com meia arrastão preta e com uma minissaia. Ela me sentou no colo dela e começou a dizer me acaricia aqui, começa no joelho, continua pela coxa e quando a situação ia continuar, meu irmão entrou e nesse momento a situação foi interrompida."

Essa é a primeira vez que Diego expõe o caso. Segundo ele, era um assunto muito difícil para se falar e que precisou de anos de terapia para conseguir superar, indicando que o caso o deixou traumatizado.

Diego Esteves é filho do jornalista e apresentador Marcelo Rezende, morto em 2017 após complicações de um câncer. Após dois anos da morte do pai, Diego anunciou que adotaria o sobrenome do pai como forma de homenagem, deixando o nome artístico como Diego Esteves Rezende.

"Se algo aprendi do meu pai é que vida vive-se olhando para frente e não para trás. Hoje, no dia do seu aniversário, lá vou eu, como você gostaria, com os olhos focados no futuro. No dia do seu aniversário, 12 de novembro, acordei mais cedo para te dar parabéns e te entregar um presente tão simbólico quanto bonito: a partir de hoje vou adicionar artisticamente seu sobrenome ao meu para sentir você ainda mais por perto. Tomara que seja o início de muitas mais alegrias", disse na época.

