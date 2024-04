Divulgação Fernanda Montenegro briga na Justiça contra o INSS após ser dada como morta

A atriz Fernanda Montenegro trava uma batalha na Justiça para receber os valores devidos da própria aposentadoria e da pensão por morte do marido não pagos pelo INSS.

Segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo, a veterana da TV Globo deixou de receber os benefícios em 2019, algo que perdurou até 2022. Para piorar, a atriz de 94 anos enfrentou dificuldades para realizar a prova de vida, exigida pelo instituto, o que a fez ter seus direitos cessados. Ou seja, o INSS passou a considerar que Fernanda Montenegro havia morrido.

Em 2023, a Justiça deu causa ganha a Fernanda, obrigando o instituto a depositar os valores retroativos, calculados atualmente em mais de R$ 334 mil.

O INSS ainda foi condenado a pagar indenização de R$ 30 mil por danos morais à artista, mas um recurso reduziu o valor para R$ 10 mil. Até agora, nada foi pago.

Fernanda Montenegro alega ter sido vítima de fraude

Na ação contra o INSS, a defesa de Fernanda Montenegro ainda alega que a atriz teria sido vítima de fraude.

Em 2022, ao tentar agendar a prova de vida, a artista descobriu que seus dados para acesso ao sistema virtual do INSS havia sido alterados. Depois, ao recuperar o acesso, Fernanda percebeu que os valores estavam sendo depositados para outra pessoa.

"Resta evidenciado que a Autora, desde agosto de 2019, vem sendo vítima de sucessivas fraudes praticadas por agentes não identificados junto ao INSS, que, primeiramente, conseguiram desbloquear e receber benefícios acumulados e não pagos de sua titularidade; em seguida, sem qualquer instrumento de mandato outorgado pela Autora, alteraram no sistema do INSS a forma de pagamento dos benefícios, direcionando para banco e município diversos daqueles desde sempre informados pela Autora, onde conseguem sacar sem qualquer dificuldade os proventos previdenciários, em forma irregular e fraudulenta" .

