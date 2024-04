Reprodução/Band/Instagram Denilson parabeniza Belo após briga judicial: 'Irmão'

Nesta segunda-feira (22) Denilson surpreendeu ao mandar um recado ao vivo para parabenizar Belo. O cantor está completando 50 anos e ganhou uma homenagem do apresentador.

No Jogo Aberto, da Band, o comentarista esportivo mostrou que a polêmica financeira com o artista ficou no passado e aproveitou a oportunidade para colocar um ponto final no caso.

"Parabéns, Belo. Aniversário dele. Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão", afirmou ele.

Vale lembrar que Belo e Denilson se tornaram amigos no fim de 1990, quando o jogador de futebol adquiriu os direitos comerciais do grupo de pagode Soweto. No ano seguinte, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e o amigo recorreu à justiça, alegando quebra de contrato.

Em 2004, Denilson recebeu o ganhou de causa e, após 20 anos de briga judicial, a dívida foi acertada .





