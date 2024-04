Divulgação Maya Mazzafera

Em meio a transição de gênero, a influenciadora Maya Mazzafera ficou três dias sem enxergar após se submeter a cirurgia de feminização da voz. Na última quinta-feira (18), ela quebrou o suspense sobre a razão do sumiço e afirmou ter sido vítima de erro médico.

No final de março, Maya Mazzefera deu entrada no centro médico para realizar o procedimento delicado. Ela teve que ficar 45 dias sem falar, como preparativo para a cirurgia. As informações são do Portal Leo Dias.

O problema é que a influenciadora não teve os olhos vendados corretamente, como acontece em cirurgias que demandam anestesia geral. Essa prática é utilizada para evitar complicações oculares. Sem a proteção, o vento pode causar sérios danos à visão.

Após o procedimento, conforme o efeito da anestesia diminuia, Maya passou a perder a função do olho direito, não conseguindo enxergar. A família da influenciadora a levou com urgência para uma clínica especializada em oftalmologia.

O erro médico após a cirurgia de feminização da voz fez com que Maya Mazzafera ficasse três dias sem enxergar e escutar.