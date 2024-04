CAMRAFACE Paris Hilton revela rosto da filha pela primeira vez; veja fotos

Paris Hilton usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para apresentar a filha, London, para os seguidores. A socialite compartilhou as primeiras imagens da herdeira que veio ao mundo por meio de barriga de aluguel.

Para contar a novidade, a influenciadora preparou um ensaio fotográfico ao lado do marido, Carter Reum, e do filho, Phoenix.





"Apresentando London Marilyn Hilton-Reum. Eu sonhava em ter uma filha chamada London desde que me lembro. Sou muito grata por ela estar aqui. Eu realmente valorizo cada momento que passo com ela. Junto com Phoenix, meus bebês anjos me mostraram um amor que eu nem sabia que poderia ser tão profundo antes de me tornar mãe deles", declarou ela.

Paris ainda aproveitou o texto para anunciar uma música em parceria com a cantora Sia. "Minha incrível jornada pela maternidade inspirou uma nova música profundamente pessoal com minha querida amiga Sia chamada 'Fame Won't Love You.' A música serve como um lembrete de que o vínculo especial que sinto com meus filhos, meu marido e minha família é mais valioso do que qualquer outra coisa no mundo", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp