Morreu nesta quinta-feira (18), aos 47 anos, a cantora gospel Mandisa , que ficou conhecida pela trajetória no ramo fonográfico. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares da celebridade. O falecimento foi confirmado à revista "People".



“Podemos confirmar que ontem Mandisa foi encontrada falecida em sua casa. Pedimos suas orações por sua família e pelo círculo próximo de amigos durante este momento incrivelmente difícil”, afirmou um representante da musicista à revista estadunidense “People”.



Quem é Mandisa?

Nascida e criada em Citrus Heights, Califórnia, Estados Unidos, ela se destacou na mídia norte-americana quando participou do “ Idol” , em 2005. Na 5ª temporada do reality show, exibida em 2006, chegou ao top 10 das melhores vozes.



Após a atração televisiva, debutou como cantora com o álbum “True Beauty” , lançado em 2007. Além do projeto inicial, lançou “Freedom” (2009) , “What If We Were Real” (2011) e “Overcomer” (2013) . O último trabalho musical da artista foi “Out Of The Dark” , lançado em 2017.



Depressão e ansiedade

Mandisa também já escreveu um livro sobre sua vida, intitulado originalmente como “ Out of the Dark: My Journey Through the Shadows to Find God's Joy ”. A tradução do título para o português é “Fora da escuridão: minha jornada pelas sombras para encontrar a alegria de Deus”. Na obra literária, ela contou que já foi diagnosticada com depressão e ansiedade .

