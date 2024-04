Reprodução/Instagram Letica Cazarré relata susto com a filha: 'Não aguentaria muito tempo'

Leticia Cazarré contou aos seguidores que a filha, Maria Guilhermina, teve uma intercorrência nesta sexta-feira (19) e ficou sem o auxílio para respirar.

A esposa de Juliano Cazarré explicou que cânula havia saído e foi chamada pelas funcionárias. "Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo e as meninas estavam mantendo a calma, tinhas duas técnicas e uma fono [fonoaudióloga] na casa, mas como eu orientei para que me chamassem se desanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo, elas me chamaram e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho", comentou.

Na sequência, a stylist detalhou o estado de saúde da bebê no momento. "A Guilhermina estava dessaturando bastante, ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova, fiz o que tinha que fazer, elas ficaram me ajudando, mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar e coloquei uma cânula nova", completou.

Leticia recordou que a mesma situação aconteceu há 11 dias e a filha chegou a desmaiar, mas tudo foi resolvido. Pela sequência de casos, a influenciadora quer investigar o motivo da intercorrência.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp