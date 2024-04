Reprodução/Instagram Travis Barker publica foto de Kourtney Kardashian no vaso sanitário

Travis Barker celebrou o aniversário de 45 anos da esposa, Kourtney Kardashian, compartilhando uma foto em que ela aparece usando o vaso sanitário. A imagem polêmica é a última de uma sequência de fotos publicadas por ele no Instagram.

Na legenda da publicação, Travis fez uma declaração para lá de romântica à socialite. "Feliz aniversário para a minha linda esposa, alma gêmea e melhor amiga para sempre. Eu amo você, amo a nossa vida juntos. Obrigada por ser a esposa mais incrível que uma pessoa poderia pedir. Daqui para muitos anos de aventura juntos", escreveu ele.

O post já alcançou mais de 945 milhões de curtidas até agora. A cena que Kourtney surge na privada, no entanto, acabou roubando a cena e dividiu opiniões entre os seguidores do casal.

"O que é a última foto? Estava indo tão bem...", comentou um internauta. "Isso é nojento", declarou outra. "A última foi desnecessária", disse mais um.

Kourtney Kardashian, no entanto, pareceu não se importar com a foto embaraçosa. "Marido dos meus sonhos. Eu amo nossa vida", respondeu ela.

Outros internautas levaram o post na brincadeira. Entre muitos comentários de pessoas dando risadas, uma usuária apontou: "Isso é muito um post de marido (risos)". "Honestamente, foi o post mais autêntico das Kardashian's que eu já vi", avaliou outra. "A última foto é a minha favorita", admitiu uma terceira.

