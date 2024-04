Reprodução/Instagram Jojo Todynho encantou os fãs ao posar com look estiloso

Jojo Todynho encantou os seguidores nesta quinta-feira (18) ao posar com um look todo fashionista. Usando um top branco e uma calça jeans de cintura baixa, a cantora exibiu uma tatuagem bem acima do bumbum, além da marquinha de biquíni. Jojo tatuou um laço na região.

A artista de 27 anos perdeu quase 50 kg desde que realizou uma cirurgia bariátrica, em agosto do ano passado. Desde então, ela vem exibindo as mudanças pelas redes sociais.

Nos comentários da foto, internautas rasgaram elogios à famosa. "O terror das mal amadas! Cada dia mais maravilhosa", escreveu uma fã. "Lindíssima", comentou outra. "Maravilhosa", disse um terceiro.

