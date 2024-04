Reprodução Após internação, Fabiana Justus curte festa do caçula: 'Benção'

A influenciadora Fabiana Justus celebrou nesta sexta-feira (19) o 8º mesversário do caçula Luigi, fruto do relacionamento com o empresário Bruno D'Ancona. A celebração acontece em meio ao tratamento contra a leucemia, diagnosticada no final de 2023.

Através do Instagram, Fabiana Justus agradeceu por estar junto à família em comemoração pela vida do pequeno. A influenciadora ficou um mês internada recentemente, devido ao processo de transplante de medula.

A festinha do tema "Power Rangers" contou apenas com a presença do marido e das filhas Sienna e Chiara, de 5 anos.

"E a minha felicidade de estar aqui nesse mesversário?! É um dia TÃO gostoso e divertido com a família... que BENÇÃO estar aqui. Reuni todas as minhas forças (de Power Ranger) kkkk e o Luigi está curtindo cada dia mais as festinhas", dedicou.

Nos comentários, internautas ficaram felizes ao ver que a influenciadora está se curando do problema de saúde. "Quando eu vejo você assim tão radiante, fico tão feliz que nem sei explicar", comentou uma seguidora. "Como é bom ver uma família juntinhos", escreveu outra.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp