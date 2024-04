Reprodução/SBT Chris Flores chora ao vivo após críticas por entrevista com mãe de Larissa Manoela

Após 7 anos, a jornalista Chris Flores deixa de fazer parte do time de funcionários do SBT. Nesta sexta-feira (19), a ex-apresentadora do "Fofocalizando" foi demitida da emissora de Silvio Santos meses após viver polêmica do caso Larissa Manoela. A situação favoreceu a decisão dela de querer parar de falar da vida dos famosos na televisão.



Em entrevista ao jornalista Daniel Castro, do Notícias da TV, Chris Flores afirmou ter rejeitado voltar para a apresentação do programa de entretenimento, também apresentada por Gabriel Cartolano.

"No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo. Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida", declarou.

Afastada desde agosto da atração, Chris Flores aponta que a demissão do SBT trata-se de uma decisão de comum acordo e amigável. Ela conta que as portas estarão abertas para novos desafios e não descarta retornar para a emissora.

"Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar em uma emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também. Eles falaram ‘até breve’. Disseram que, surgindo um novo projeto e eu tendo disponibilidade, podem me chamar", explicou.

Em agosto de 2023, Chris Flores foi alvo de duras críticas por entrevistar a mãe de Larissa Manoela em maio à polêmica de abuso patrimonial. Na época, a jornalista chegou a chorar ao vivo enquanto falava dos ataques. Com a saída do SBT, a veterana aponta que é um momento de redefinição pessoal e profissional.

"Tenho muita gratidão pelo SBT, uma casa que me recebeu muito bem e para qual eu dei o meu melhor. É um ciclo que se encerra. Estou em um momento de ressignificação, de entender o que eu vou fazer, onde e como. É um momento de reestruturação pessoal e de carreira. Por isso precisava colocar um ponto final na relação com o SBT. Você não tem um recomeço se não finaliza… e se tiver uma nova oportunidade no SBT, eu volto com o maior prazer", concluiu Flores.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp