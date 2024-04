Reprodução/Instagram Carlinhos de Jesus relata encontro com a mãe do assassino do filho

Carlinhos de Jesus abriu o coração sobre o encontro com a mãe do assassino do seu filho, Dudu. O jovem foi assassinado em 19 de novembro de 2011, em um bar Realengo, no Rio de Janeiro.

Dudu foi atingido por tiros de dois homens que estavam em uma moto. O ex-policial Miguel Ângelo da Silva Medeiros foi condenado. A investigação declarou que o motivo do crime foi ciúmes causado pelo envolvimento da namorada de Dudu com um dos PMs.

Em entrevista ao podcast Ser Artista, o jurado do Dança dos Famosos explicou que conheceu a mulher durante o julgamento. "No intervalo [do julgamento], fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina. E ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi o meu filho, ela tava perdendo o dela, né?", comentou.

O dançarino revelou qual foi a reação que teve ao vê-la daquela forma. "Fui lá e acalentei ela, dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei 'boa noite' e que Deus olhasse por nós. Eu lembro que eu falei assim: 'Deus tá olhando por nós'", completou.

