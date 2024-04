Romário Carva/Divulgação Alinne Rosa aposta em look ousado para celebrar 10 anos de carreira

A cantora Alinne Rosa impressionou nesta sexta-feira (19) ao adotar um look ousado com estampa de jogo de tabuleiro. Em comemoração aos 10 anos de carreira solo, a artista comandará a Micareta de Feira, em Feira de Santana, na Bahia.

Homenageada da noite, Alinne escolheu um look batizado de “xeque-mate”, fazendo referência às decisões que levaram ela a completar uma década de carreira solo.

“Hoje é uma noite especial. Mais um encontro com os fãs para celebrar meus 10 anos em carreira solo. Eles foram peças fundamentais para o meu xeque-mate”, declarou a cantora.

Alinne Rosa escolheu um body cavado, com estamparia de um tabuleiro de xadrez, mangas bufantes, e laço no cabelo.





