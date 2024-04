Reprodução/Instagram Ex-BBB 18 Kaysar Dadour não se dá bem com participante de sua edição

O ator e ex- BBB Kaysar Dadour revelou nesta quarta-feira (17) que ainda guarda mágoa de um de seus colegas de confinamento: Wagner Santiago. Kaysar e Wagner participaram do BBB 18, que teve Gleici Damasceno como a grande campeã.

"Esse cara me odeia 100%. Eu não gosto dele", disparou o sírio em entrevista para o podcast Sala de TV. Ao que parece, o ator não deixou para trás o que rolou no jogo. "Nunca mais vi ele e nem quero ver", declarou ainda.

À época, Santiago chegou a fazer uma declaração polêmica em relação ao sírio. "Se um gringo ganhar o BBB, o mundo pode acabar, daí é o fim do mundo, aí acabou", disse ele.

Vale mencionar que Wagner Santiago é ex-namorado de Gleici Damasceno, com quem Kaysar teve um affair em 2021, após a participação dos dois no reality "No Limite" (TV Globo). "Estamos nos conhecendo melhor", confessou o sírio na ocasião.

Os "vilões" da edição

Durante o BBB 18, Diego e Patrícia Leitte foram rotulados como os "vilões" da edição. Analisando hoje, Kaysar Dadour comentou que não enxerga dessa forma.

"Diego, se entrasse agora, ia ser o melhor jogador. Ele enxergava tudo. No meio do jogo, ele bateu a mão dele na mesa e falou: 'A Gleici vai ganhar essa edição. Ele sabia tudo, muito esperto o jogo dele", afirmou.

Já para Patrícia Leitte, ele desejou: "Patrícia está casada, Deus abençoe ela".

